العراق وايران يستأنفان النقل النهري بعد توقف دام عامين

2019/05/20 | 09:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ سيتم استئناف العمل من جديد بالتاكسي النهري للربط بين مدينة البصرة وميناء خرمشهر جنوب غرب ايران، بعد توقف دام عامين.وتستعد الشركة العامة للنقل البحري في محافظة البصرة لإطلاق 8 مراكب بسعة 40 راكبا للزورق الواحد للربط بين إيران والبصرة برحلات سريعة لا تتجاوز الـ 45 دقيقة.ويعود التاكسي النهري إلى العمل […]

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