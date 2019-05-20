مقتل 29 سجينا داعشيا باحداث شغب بسجن في طاجيكستان

2019/05/20 | 09:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..أسفرت أحداث شغب في سجن بطاجيكستان عن مقتل 29 سجينا مدانا بالانتماء لتنظيم “ داعش”، فيما لقي ثلاثة من حراس السجن مصرعهم.وذكرت وكالة “نوفوستي” اليوم الاثنين، نقلا عن وزير العدل الطاجيكي، منصورجون عمروف، أن سجناء يقضون عقوبتهم بعد إدانتهم بالانتماء لتنظيم “ داعش”، كانوا مسلحين بالسكاكين وأدوات أخرى حادة، تمردوا […]

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