رئاسة الجمهورية تبين حقيقة قيام العراق بوساطة بين إيران وأميركا

2019/05/20 | 09:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..نفت رئاسة الجمهورية، الاثنين، وجود وساطة عراقية بشأن الصراع الأميركي الإيراني المتصاعد، مؤكدة أن الطرفين من العراق القيام بأية وساطة بينهما.وقال المتحدث باسم الرئاسة لقمان فيلي في تصريح اوردته صحيفة “الشرق الأوسط” واطلعت عليه /المعلومة/، إنه “لا توجد وساطة حتى الآن، إذ إن الطرفين الأميركي والإيراني لم يطلبا مثل هذه الوساطة”، مؤكدا “وجود […]

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