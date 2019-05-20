29 قتيلاً من “داعش” باحداث شغب داخل سجن في طاجيكستان

2019/05/20 | 09:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس أسفرت أحداث شغب في سجن بطاجيكستان، عن مقتل 29 سجينا مدانا بالانتماء لتنظيم “داعش” الارهابي.ونقلت وكالة “نوفوستي” عن وزير العدل الطاجيكي منصورجون عمروف قوله، أن “سجناء يقضون عقوبتهم بعد إدانتهم بالانتماء لتنظيم “داعش”، كانوا مسلحين بالسكاكين وأدوات أخرى حادة، تمردوا وأقدموا على اختطاف ثلاثة من حراس السجن وقتلهم، مطالبين بإطلاق سراحهم”.

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