الصحة تحذر المواطنين من التعرّض لأشعة الشمس

2019/05/20 | 09:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس وﺟﻬﺖ وزارة اﻟﺼﺤﺔ، الاثنين، المواطنين ﺑﻌﺪم اﻟﺘﻌﺮض المباشر ﻻﺷﻌﺔ اﻟﺸﻤﺲ ﻓﻲ ﻇـﻞ درﺟﺎت اﻟـــﺤـــﺮارة اﻟــﻌــﺎﻟــﻴــﺔ واﻟــﺘــﻲ ﺗـــﺼـــﻞ اﻟـﻰ 34 درﺟــــــﺔ ﺧـــــﻼل اﻻﻳـــــﺎم المقبلة.وﻗـﺎل ﻣـــﻌـــﺎون ﻣـــﺪﻳـــﺮ داﺋــــــﺮة اﻟــﺼــﺤــﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑــﺎﻟــﻮزارة ﻣﺤﻤﺪ ﺟﺒﺮ في تصريح نقلته صحيفة الصباح الرسمية واطلعت عليه خطوة برس” ان وزارﺗـــﻪ “وﻋﻘﺐ اﻋــﻼن ﻫﻴﺌﺔ اﻻﻧــﻮاء اﻟــــﺠــــﻮﻳــــﺔ ﺑــــــﺄن ارﺗــــﻔــــﺎﻋــــﺎ ﺳــﻴــﺤــﺼــﻞ

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