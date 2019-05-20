السودان: انتهاء جولة جديدة من المفاوضات بين الجيش وقوى التغيير

2019/05/20 | 09:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..أعلن المجلس العسكري الانتقالي بالسودان، في ختام جولة جديدة من المفاوضات الاتفاق مع قوى إعلان الحرية والتغيير، تثبيت ما تم التوصل إليه سابقا، وعلى مواصلة التفاوض مساء اليوم الاثنين.وقال المتحدث باسم المجلس العسكري، الفريق الركن شمس الدين كباشي، في تصريح صحفي: “خلصنا مع قوى إعلان الحرية والتغيير على تثبيت النقاط […]

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