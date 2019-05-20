حكومة كوردستان: لا يوجد اي مانع في تسليم 250 الف ب/ي من النفط لبغداد ولكن

2019/05/20 | 10:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اكدت حكومة اقليم كوردستان يوم الاثنين انها ملتزمة ومن حيث المبدأ في تسليم 250 الف ب/ي من النفط الى الحكومة الاتحادية في بغداد و وفق ما نص عليها قانون الموازنة للعام الحالي.

وقال المتحدث باسم الحكومة سفين دزيي في تصريح لإذاعة "صوت امركيا" قسم اللغة الكوردية انه "ومن حيث المبدأ لا توجد اية مشكلة بشأن تسليم ذلك المعدل من الانتاج الى بغداد".

واستدرك القول ان "هناك مجموعةً من المواضيع الاخرى يتعين معالجتها منها ان اقليم كوردستان لديه عقود من الشركات النفطية التي لديها استثمارات في الاقليم تقدر بمئات ملايين الدولارات"، متسائلا "اذا تم تسليم ذلك المعدل من الانتاج النفطي الى بغداد من يدفع المستحقات المالية لتلك الشركات؟ هل الحكومة العراقية"؟

وتابع دزيي بالقول ان "هذه المسألة الاخيرة بحاجة الى جلسة بين اربيل وبغداد التي الى الان لم تعقد"، مؤكدا ان اقليم كوردستان ابدى استعدادا رسميا ومنذ عام من اجل البدء في الحوارات لحل الخلافات والقضايا العالقة بين اربيل وبغداد.

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