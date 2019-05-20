الاحزاب الكوردستانية تجتمع في كركوك

2019/05/20 | 10:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ من المقرر ان تعقد الاحزاب الكوردستانية في كركوك صباح اليوم الاثنين اجتماعا لمناقشة عدد من الملفات والقضايا المستجدة في المحافظة المتنازع عليها بين اربيل وبغداد.

وبحسب المعلومات فإن الاحزاب ستناقش قضية قرى ناحية "سركران" التابعة لقضاء الدبس، ومحاولة العرب الوافدين الاستيلاء عليه.

وتشير المعلومات ان الاحزاب الكوردستانية ستبحث ايضا مسألة تعاطي المحافظ بالوكالة راكان سعيد الجبوري مع ما تشهده كركوك من قضايا حساسة تؤثر على التعايش بالمحافظة.

وتفيد المعلومات ان الاحزاب الثلاثة ستوجه طلبا رسميا الى الرئاسات الثلاث في العراق بشأن تنفيذ المادة 140 من الدستور الخاصة بالمناطق المتنازع عليها.

وعالجت المادة 140 من الدستور والخاصة بالمتنازع عليها بين اربيل وبغداد عبر ثلاث مراحل "الاحصاء، الاستفتاء، التطبيع" غير ان الحكومات العراقية وبعد التصويت على الدستور الدائم تعمدت عدم تطبيها بحسب ما يقوله القادة السياسيون الكورد.

وتشهد تلك المناطق ومنذ انسحاب قوات البيشمركة، والاسايش بعد الاستفتاء الذي اجراه اقليم كوردستان في 25/9/2017 توترا في الاوضاع الامنية، وقد عاودت التنظيمات المسلحة مؤخرا نشاطها في تلك المناطق بشكل ملحوظ.

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