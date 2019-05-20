2019/05/20 | 10:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خضعت نجمة تلفزيون الواقع ​كلوي كارداشيان​ لعملية تجميلية في الأنف، وقد اعترفت بذلك خلال ظهورها في مقابلة مع لورا فاسار، وقالت ان شيئاً ما قد تغيّر في وجهها.وعلى الفور لاحظ المتابعون ان أنف كلوي تغير كثيرا حيث علق أحدهم: “ماذا حصل لأنف كلوي؟” مشددين على فكرة انها لم تكن تحتاج لعملية تجميلية لأنفها خصوصا

هناك تفاصيل اخرى بخصوص كلوي كارداشيان تخضع لعملية تجميلية لأنفها وكالة صدى الاعلام للانباء.

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