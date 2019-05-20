النفط يرتفع الى اعلى مستوياته بعد اجتماع اوبك

2019/05/20 | 10:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..ارتفع النفط إلى أعلى مستوياته في عدة أسابيع اليوم الاثنين بعدما أوضحت أوبك أنها ستبقي على الأرجح على تخفيضات الإنتاج التي ساعدت في دعم الأسعار هذا العام، بينما تواصل تصاعد التوترات في الشرق الأوسط.وبحلول الساعة 0604 بتوقيت جرينتش، كان خام برنت مرتفعا 90 سنتا بما يعادل 1.3 بالمئة إلى 73.11 دولار للبرميل، بعد […]

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