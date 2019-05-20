2019/05/20 | 10:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ساحة التحرير

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أنصار التيار الصدري يتظاهرون وسط بغداد للمطالبة بالكشف عن المتهمين بقضايا فساد) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أنصار التيار الصدري يتظاهرون وسط بغداد للمطالبة بالكشف عن المتهمين بقضايا فساد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (رووداو).