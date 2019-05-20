اجراء مراسم تنصيب الرئيس الأوكراني الجديد اليوم

2019/05/20 | 10:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..تجري اليوم الاثنين في العاصمة الأوكرانية كييف جلسة خاصة لبرلمان البلاد ستجري فيها مراسم تنصيب الرئيس المنتخب الجديد فلاديمير زيلينسكي.وسيؤدي زيلينسكي اليمين الدستورية، كما سيمنح رموز السلطة الرسمية، وهي شارة الرئيس والأختام الرسمية والصولجان.وإضافة إلى المراسم الرسمية التقليدية وعد مكتب الرئيس المنتخب بعرض “أشياء مهمة” أخرى أثناء المراسم، والتي […]

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