الانواء الجوية:صحو الى غائم جزئياً طقس الأيام الأربعة المقبلة

2019/05/20 | 10:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقعت هيأة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، ان يكون طقس الأيام الاربعة المقبلة صحواً الى غائم جزئي في عموم مناطق البلاد.وذكر بيان للهيأة وتلقته وكالة صدى، ان “طقس يوم غد الثلاثاء سيكون في المنطقتين الوسطى والجنوبية صحواً مع بعض الغيوم، أما في المنطقة الشمالية فيكون غائم جزئياً فيما تبلغ درجات الحرارة العظمى بمدينة بغداد 40

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