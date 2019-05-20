اربيل توافق مبدئيا على تسليم بغداد ربع مليون برميل نفط يوميا

2019/05/20 | 10:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اكدت حكومة اقليم كردستان، الاثنين، انها ملتزمة ومن حيث المبدأ في تسليم 250 الف برميل نفط يوميا الى الحكومة الاتحادية في بغداد ووفق ما نص عليها قانون الموازنة للعام الحالي.ونقلت وسائل إعلام كردية عن المتحدث باسم الحكومة سفين دزيي قوله، إنه “ومن حيث المبدأ لا توجد اية مشكلة بشأن تسليم ذلك المعدل من […]

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