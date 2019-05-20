برجك لهذا اليوم الاثنين 20-5-2019 , حظك لهذا اليوم

2019/05/20 | 10:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحمل 21 آذار – 19 نيسانعزيزي برج الحمل،حالتك البدنية والذهنية في أحسن حال، لذا لديك تأثير إيجابي كبير على الآخرين الذين يلاحظون مدى إيجابيتك ولمعانك بكامل ثقة.سوف تنفـُذ الحماسة التي تغمرك وتتخلل كل من تتعامل معه وتؤثر فيه، فتجدهم خير عون ومساعد لك في تنفيذ وتحقيق أهدافك التي ظننت أنها لن تتحقق.الثور 20

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