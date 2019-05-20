كوردستان تبدأ اولى خطوات فتح قبور لضحايا اُعدموا احياء في المثنى

2019/05/20 | 10:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اربيل (كوردستان 24)- زار وفد من حكومة إقليم كوردستان محافظة المثنى بجنوب العراق لمتابعة ملف المقابر الجماعية التي تعود لضحايا كورد كانوا قد اُعدموا في عهد صدام حسين.

وترأس الوفد، الذي زار المثنى يوم امس، وكيل وزارة شؤون الشهداء والمؤنفلين في حكومة إقليم كوردستان بريفان حمدي، الذي التقى مع محافظ المثنى أحمد منفي.

وتأتي الزيارة بعد أن عثرت السلطات العراقية في المحافظة على عدة مقابر جماعية، تضم رفات مواطنين كورد اعدموا خلال حملة الأنفال الدموية للنظام البعثي السابق.

والمثنى هي واحدة من بين المحافظات التي نُقل اليها الكثير من الكورد خلال حملات الانفال التي اُرتكبت في ثمانينيات القرن الماضي.



وتم دفن الكثير منهم في الصحراء.

ومنذ أن اُسقط النظام السابق عام 2003، عثرت السلطات على عشرات المقابر الجماعية للكورد في مناطق عديدة ومنها الصحراء الواقعة في المثنى.



وتوقفت عمليات البحث عن القبور الجماعية في السنوات الماضية بسبب انشغال العراق بداعش وبالصراعات.

وقال نبيل كامل مدير المتابعة في مكتب محافظ المثنى لكوردستان 24 "الغرض من زيارة وفد حكومة إقليم كوردستان هو فحص المقابر الجماعية وبدء عملية استخراج الجثث داخل الإطار القانوني (العراقي)".

وأضاف أنه حتى الآن، تم اكتشاف ثلاث مقابر جماعية تضم رفات مئات الأشخاص، مشيراً الى أن عمليات البحث عن مقابر أخرى لا تزال جارية.

ويقول وفد حكومة إقليم كوردستان إنه اطلع على المقابر الجماعية بأنفسهم، لكنه أكد أن عملية إخراج الرفات لن تبدأ إلا بعد شهر رمضان.

وبعد الاجتماع، عقد حمدي ومنفي مؤتمرا صحفيا مشتركا.

وأشار حمدي إلى أن اربيل على تواصل وثيق مع الحكومة الاتحادية العراقية والسلطات في المثنى فيما يتعلق باستخراج الجثث والمقابر الجماعية.

وأضاف حمدي أنهم طلبوا الوصول إلى فريق الخبراء الدولي الذي يعمل حاليا على المقابر الجماعية للايزيديين في سنجار تحت إشراف الأمم المتحدة.

ولفت الى أنه بعد عملية استخراج الجثث، ستُعاد الجثث إلى إقليم كوردستان لدفنها في مسقط رأسها.

وعندما سُئل كيف اكتشفت السلطات المقابر الجماعية في المثنى بعد عقود، قال منفي إن الأمطار الغزيرة في الأشهر القليلة الماضية قد اجتاحت العديد من المناطق الصحراوية في المقاطعة، مما أدى إلى ظهور بقايا بشرية.

وقبل شهرين، التقى منفي في أربيل مع الرئيس السابق لإقليم كوردستان رئيس الحزب الديمقراطي مسعود بارزاني، وبحث معه ملف المقابر الجماعية.

كان بارزاني قد دعا محافظ المثنى في آخر لقاء بينهما باربيل الى "بذل المزيد من الجهود الجدية" للبحث عن المقابر الجماعية للكورد.





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