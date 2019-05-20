2019/05/20 | 10:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعتبر الاكتئاب في وقتنا الحالي مرض العصر، وأسلوب تغذيتنا هو واحد من الأسباب التي تؤدي للهبوط العام والشعور بالاكتئاب، ومن الأطعمة التي تساعدنا على محاربة الاكتئاب: 1.الموز: يحتوي على مقدار جيد من فيتامين ب الذي يزود الجسم بالطاقة ويساعد على النوم والاسترخاء.2.الجبن:يعتبر الجبن أحد أغنى الأطعمة بالزنك ويشكل غذاءًا ومصدرًا هامًا لتعويض عدم قدرة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص 6 أطعمة تحارب الاكتئاب وكالة صدى الاعلام للانباء.

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