التايمز: شراء دجاجة قرار خطير في مصر

2019/05/20 | 10:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس نشرت صحيفة التايمز، الاثنين، تقريراً لمراسلها من القاهرة بعنوان “فقراء مصر يفطرون في رمضان على بقايا الأطعمة المتعفنة”.وقال كاتب التقرير إن الصائمين يعدون أطيب الوجبات للإفطار لدى غروب شمس كل يوم في شهر رمضان، وعادة ما تكون هذه الوجبات دسمة ومتنوعة”.وأضاف أنه في مصر حيث يعيش عشرات الملايين من السكان

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