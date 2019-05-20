أقدم حيوان في التاريخ

2019/05/20 | 10:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..يحفل العالم حاليا بأكثر من مليون نوع من الحيوانات التي تعيش على الأرض، بدءا من الحوت الأزرق، وهو أضخم حيوان، وحتى أصغر الديدان تحت أقدامنا.وخلال البحث عن الصورة الأولى للحيوانات على الأرض، تم التركيز بشدة على شكل الحياة في العصر الإدياكاري، أي قبل أكثر من 500 مليون سنة، حين ظهرت […]

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