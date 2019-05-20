2019/05/20 | 10:23

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طقس صحو الى غائم جزئياً في الأيام الأربعة المقبلة

الاثنين

20

ايار

2019 :

10:13 am

20

توقعت هيأة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، ان يكون طقس الأيام

الاربعة المقبلة صحواً الى غائم جزئي في عموم مناطق البلاد.وذكر بيان للهيأة، ان "طقس يوم غد الثلاثاء سيكون في المنطقتين الوسطى

والجنوبية صحواً مع بعض الغيوم، أما في المنطقة الشمالية فيكون غائم

جزئياً فيما تبلغ درجات الحرارة العظمى بمدينة بغداد 40 مْ".وأضاف، ان "طقس الاربعاء المقبل سيكون في المنطقة الوسطى صحواً الى

غائم جزئي، وفي المنطقة الشمالية غائم جزئي واحيانا غائم، وفي المنطقة

الجنوبية سيكون الصقس صحواً".وأشار الى ان "طقس الخميس سيكون صحواً مع بعض الغيوم ولا تغير في

درجات الحرارة في عموم البلاد".ولفت الى ان طقس يوم الجمعة المقبل سيكون صحواً الى غائم جزئي في عموم

البلاد".

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