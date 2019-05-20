2019/05/20 | 10:23

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الوفاق : نرفض تحويل البحرين الى محطة لتوقيع نسخة جديدة من وعد بلفور

اعلنت جمعية الوفاق الوطني أن صفقة بيع القدس وفلسطين خيانة عظمى

وان سعي النظام الحاكم في البحرين لاستضافة الصفقة خروج عن كل

الثوابت الوطنية والاسلامية والانسانية.

واكدت الوفاق في بيان الرفض المطلق والتام من كل شعب البحرين بكل

اطيافة و مكوناته لتدنيس المملكة وتحويلها الى محطة لتوقيع نسخة

جديدة من وعد بلفور تحت مسميات مختلفة ومشاريع اجرامية ذات طابع

ارهابي استيطاني ، وطالب البيان شعوب الامة وحكوماتها وكل الاحزاب

والجمعيات والجماهير إلى ضرورة التحرك الجاد في رفض هذا التطور

الخطير ومنعه ومحاسبة القائمين والداعمين.

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