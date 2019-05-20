2019/05/20 | 10:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صنف زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، ضرب الأولاد والبنات والزوجة بأنه الذنب الثاني عشر.وقال الصدر مغردا ، ان ” الضرب يأتي لأتفه الأمور وأصغرها فضلا عما هو اكبر من ذلك والتعامل السيىء معهم”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصدر مغردا: ضرب الأولاد والبنات والزوجة .. الذنب الثاني عشر) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصدر مغردا: ضرب الأولاد والبنات والزوجة .. الذنب الثاني عشر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة وطن).