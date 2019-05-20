2019/05/20 | 10:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

اعلن النائب عن محافظة نينوى، حنن القدو، عن ان الكتل السياسية في داخل مجلس النواب، سوف ترفض اي تحرك لحل مجلس محافظة نينوى

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