ارتفاع النفط الى اعلى مستوايته في اوبك

2019/05/20 | 10:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفع النفط إلى أعلى مستوياته في عدة أسابيع اليوم الاثنين، بعدما أوضحت أوبك أنها ستبقي على الأرجح على تخفيضات الإنتاج التي ساعدت في دعم الأسعار

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