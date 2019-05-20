واسط تهدد بتظاهرات غاضبة ضد وزارة الكهرباء

2019/05/20 | 10:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذرت النائبة اقبال هبد الحسين، اليوم الاحد، وزارة الكهرباء من تجهيز واسط بنصف حصتها من الطاقة، مؤكدةً ان المحافظة تعاني من تزايد ساعات القطع في التيار الكهربائي خلافاً لما وعدت به وما موجود في باقي المحافظات.وقالت عبد الحسين في بيان، ان "ساعات تجهيز محافظة واسط كانت مقبولة قبل مدة، الا ان الايام القليلة الماضية شهدت تقليل تجهيز المحافظة من الطاقة الكهربائية الى 554 ميكاواط، في حين ان احتياج المحافظة الفعلي يقدر بـ900 ميكاواط".

وأضافت، ان "اهالي واسط قد هددوا بالخروج في تظاهرات ضد الوزارة في حال استمرارها بتنفيذ هذه السياسية وعدم زيادة حصة المحافظة من الطاقة".

وتابعت، ان "وزارة الكهرباء وعدت بأن ساعات تجهيز الطاقة الكهربائية ستصل الى 20 ساعة في فصل الصيف، مبينة اننا لا زلنا في شهر حزيران ولم نصل لغاية الان الى أشهر الصيف الذي تزداد فيه درجة الحرارة أكثر من المعدل الحالي".

يذكر ان محافظ واسط محمد جميل المياحي، أكد ان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وعد بزيادة حصة محافظة واسط من الطاقة الكهربائية، مشيراً الى ان المحافظة ستضغط على الوزارة بكافة الوسائل.



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