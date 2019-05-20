2019/05/20 | 10:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال المتحدث باسم الرئاسة لقمان فيلي في تصريح لصحيفة "الشرق الأوسط"، لا توجد وساطة حتى الآن، إذ إن الطرفين الأميركي والإيراني لم يطلبا مثل هذه الوساطة”، مؤكدا، وجود مسعى عراقي باتجاه تخفيف حدة التوتر كوننا معنيين بهذا الصراع وتداعياته علينا وعلى المنطقة بشكل عام".وأضاف فيلي، أن" التعامل مع الدول الأخرى مهما كانت درجة علاقتنا بها قرباً أو بعداً يجب أن ينطلق وفق مبدأ ثابت وهو خطاب الدولة قبل أي خطاب لأي طرف آخر لأننا في قلب هذا الصراع الحالي الآن في المنطقة نظراً لوجود أميركيين وإيرانيين في العراق، كما أن لدينا كدولة علاقات مع الطرفين بالإضافة إلى أننا على خط التماس بينهما".انتهى..م.ر

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئاسة الجمهورية تنفي وجود وساطة عراقية بين طهران وواشنطن) نشر أولاً على موقع (قناة الغدير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئاسة الجمهورية تنفي وجود وساطة عراقية بين طهران وواشنطن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغدير).