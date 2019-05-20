2019/05/20 | 10:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس سجلت أسواق العملة الأجنبية في بغداد، اليوم الأثنين، استقراراً بسعر صرف الدولار الامريكي مقابل الدينار العراقي.وبلغ سعر السوق في بورصة الكفاح ببغداد 1199.5 ديناراً للدولار الواحد، أي 119 ألفاً و950 ألف دينار للمائة دولار وهو ذات السعر للأسبوع الخامس على التوالي.أما أسعار بيع وشراء الدولار في شركات الصيرفة، فكانت: سعر البيع

هناك تفاصيل اخرى بخصوص استقرار صرف الدولار امام الدينار العراقي وكالة خطوة برس.

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