الغارديان: البريطانيون يواجهون السجن 10 سنوات إذا زاروا سوريا

2019/05/20 | 10:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس نشرت صحيفة الغارديان، اليوم الاثنين، مقالاً لجيمي غريرسون بعنوان “البريطانيون يواجهون السجن لمدة 10 سنوات إذا زاروا سوريا”.وقال كاتب المقال إن “البريطانيين سيحظر عليهم الدخول أو البقاء في مناطق النزاع ومنها سوريا في أول تطبيق لقانون مكافحة الإرهاب المثير للجدل”.وأضاف أن وزير الداخلية البريطاني ساجد جاويد سيكشف اليوم عن

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