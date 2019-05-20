2019/05/20 | 10:55

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الجنائية المركزية: المؤبد لمدان بالعمل في ما يسمى "الشرطة ‏الإسلامية"

أصدرت المحكمة الجنائية المركزية في رئاسة استئناف بغداد الرصافة

‏الاتحادية حكما بالسجن المؤبد على مدان كان يعمل في الشرطة

الاسلامية ‏لعصابات داعش الإرهابية في نينوى.‏

وقال بيان صادر عن المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى، إن "المتهم

اعترف في التحقيق الابتدائي والقضائي بأنه احد افراد ‏داعش في ولاية

نينوى وقام بترديد قسم البيعة ومن ثم تم ادخاله في ‏دورة بدنية

وتعليمية عن كيفية استخدام السلاح ودورة للدروس الشرعية ‏وبعدها نسب

للشرطة الاسلامية" بحسب اعترافاته.‏واوضح انه "اشترك في القتال في صفوف داعش إثناء تحرير ‏الموصل اضافة

الى الاشتراك بغزوة الشلالات ضد الجيش العراقي وكذلك ‏الاشتراك في

الهجوم على الجيش بمخمور".‏وأضاف البيان أن "المحكمة وجدت ان الادلة كافية لتجريم المتهم وفق

احكام المادة ‏الرابعة من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005

والحكم عليه بالسجن المؤبد".

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