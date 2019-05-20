الجنائية المركزية: المؤبد لمدان بالعمل في ما يسمى "الشرطة الإسلامية"
أصدرت المحكمة الجنائية المركزية في رئاسة استئناف بغداد الرصافة
الاتحادية حكما بالسجن المؤبد على مدان كان يعمل في الشرطة
الاسلامية لعصابات داعش الإرهابية في نينوى.
وقال بيان صادر عن المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى، إن "المتهم
اعترف في التحقيق الابتدائي والقضائي بأنه احد افراد داعش في ولاية
نينوى وقام بترديد قسم البيعة ومن ثم تم ادخاله في دورة بدنية
وتعليمية عن كيفية استخدام السلاح ودورة للدروس الشرعية وبعدها نسب
للشرطة الاسلامية" بحسب اعترافاته.واوضح انه "اشترك في القتال في صفوف داعش إثناء تحرير الموصل اضافة
الى الاشتراك بغزوة الشلالات ضد الجيش العراقي وكذلك الاشتراك في
الهجوم على الجيش بمخمور".وأضاف البيان أن "المحكمة وجدت ان الادلة كافية لتجريم المتهم وفق
احكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005
والحكم عليه بالسجن المؤبد".
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