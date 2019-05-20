2019/05/20 | 10:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت تقارير صحفية حديثة، الاثنين، أن شركة أبل الأميركية من المتوقع أن تصدر نسختها الجديدة من جهاز “آيفون XR” هذا العام، بألوان جديدة غير مسبوقة.ونشر مارك غورمان الصحفي بوكالة “بلومبرغ” صورا على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” تظهر أن أبل سوف تستبدل خيارات الألوان الزرقاء والمرجانية لجهاز “آيفون XR” باللونين الأخضر والأرغواني {البنفسجي}.وعرض على حسابه

هناك تفاصيل اخرى بخصوص آيفون XR بألوان غير مسبوقة وكالة صدى الاعلام للانباء.

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