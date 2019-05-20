مبارك يكشف خفايا جديدة عن غزو صدام للكويت

2019/05/20 | 10:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سياسية- كلكامش برس؛كشف الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، عن ما دار بينه والرئيس العراقي الأسبق صدام حسين قبل الغزو العراقي للكويت، مضيفا ان صدام حسين “استمر يصعد في لهجته الى ان جاءت معلومات مؤكدة في أواخر شهر يوليو أن العراق حشد قوات على الحدود وأنها لا تبدو من حجمها وتمركزها أنها قوات دفاعية”.وقال مبارك في حوار مع جريدة الانباء الكويتية، ان “رئيس النظام السابق صدام حسين كان حاداً في حديثه عن دول الخليج، وبالأخص الكويت والإمارات، حيث كان يريد منهم التنازل عن ديون العراق”، مشيرا الى انه “بعد ذلك حشد صدام قواته على الحدود مع الكويت فقررت زيارته، حيث التقيت بالأمير سعود الفيصل مبعوثاً من الملك فهد بن عبد العزيز للتشاور معه قبل لقاء صدام”.واوضح مبارك، “عندما وصلت إلى العراق جلست مع صدام، واخبرته أن أي مشكلات يمكن أن تحل بالحوار الهادئ”، وان “صدام اخبرني أنه لا ينوي الاعتداء على الكويت، لكنه طلب مني ألا اخبر أحداً بذلك”.وقال، “ذهبت إلى الكويت، وقابلت الشيخ جابر الأحمد الصباح في المطار، وأخبرته أن صدام لا ينوي القيام بأي عمل عسكري، لكن حذرته في الوقت نفسه من مراوغة صدام، وقلت له أن يأخذ احتياطاته، وذهبت بعد ذلك إلى السعودية، وقابلت الملك فهد والأمير عبد الله، واتفقت معهما على دعوة العراقيين والكويتيين للقاء في السعودية، وهو ما حدث، ولكن الوفد العراقي لم يكن لديه أي تفويض بالتفاهم لحل الخلاف، وبمجرد مغادرتهم المملكة، دخلت القوات العراقية الكويت”.واكد الرئيس المصري الاسبق، “عندما أبلغوني بأن القوات العراقية دخلت الكويت، كانت صدمة؛ لم أكن أتخيل أن صدام يقدم على هذا العمل، دولة عربية تعتدي وتحتل دولة عربية أخرى ذات سيادة وتضمها لها، هذا كلام غير معقول”، مشيرا الى ان “الشيخ زايد حاكم الإمارات، كان في مصر وقتها، وإنه عاد إلى أبوظبي بطائرة الرئاسة المصرية، لأنه كان هناك تخوف من أن يقوم صدام بمحاولة الاعتداء على طائرة الشيخ زايد”.واضاف ايضا في حواره مع الجريدة الكويتية، “كان هناك تنسيق عسكري وسياسي مع الجانب الأمريكي بخصوص حرب الكويت، وذلك بسبب مشاركة القوات المصرية في العملية، حيث اخبرني الرئيس الأسبق جورج بوش الأب بموعد تقريبي للهجوم، من خلال الموعد الذي سيخاطب به الشعب الأمريكي للإعلان عن بدء العمليات العسكرية”.

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