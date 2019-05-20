الديوانية.. اعتقال عدد من المتهمين بقضايا جنائية مختلفة

2019/05/20 | 10:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {الديوانية: الفرات نيوز} اعلنت مديرية شرطة الديوانية، الاثنين، القبض على عدد من المتهمين بقضايا جنائية مختلفة.

وقالت المديرية في بيان تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، إن "دوريات مركز شرطة السنية والشافعية ونفر وعفك التابعة الى مديرية شرطة الديوانية، القت القبض على عدة مطلوبين وحسب مذكرات أوامر إلقاء القبض كونهم مطلوبين بمواد قانونية مختلفة من ضمنها جنائية تتعلق بالنصب والاحتيال".واضاف البيان انه "تم إحالة جميع المتهمين الى الجهات المختصة لغرض استكمال الاجراءات القانونية بحقهم".انتهى

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