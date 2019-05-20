الزراعة النيابية: حرق الحقول مؤامرة على العراق لتدمير إقتصاده

2019/05/20 | 10:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز) اكد رئيس لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية سلام الشمري، الاثنين، ان ماتعرض ويتعرض له البلد يعد مؤامرة خارجية- داخلية لتدمير اقتصاده الذي بدأ بالتعافي شيئا فشيئاً".

وقال الشمري في بيان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، "هناك جهات خارجية واخرى داخلية لاتريد للبلد الوصول الى مرحلة الاكتفاء الذاتي بالمنتجات ان كانت حيوانية او زراعية ".واضاف، ان "الفترة السابقة شهدت استهدافا مقصودا للثروة الحيوانية والسمكية بعد ان اعلن العراق وصوله الى حالة الاكتفاء الذاتي من المنتجوجات الحيوانية والاسماك خصوصا"، مبينا ان "ذلك الاستهداف نتج عنه خسائر بالملايين اضافة لما اصاب هذه الثروة من تدمير ".واوضح الشمري، ان "المتآمرين في الخارج والداخل لم يكتفوا بذلك بل قاموا ايضا وبعد قرب وصول العراق للاكتفاء الذاتي من الحنطة والشعير بحرق المزارع والحقول لتضاف خسائر جديدة اخرى للاقتصاد وللمزارع والفلاح وتدمير الالآف وأكثر من الدونمات الزراعية".ودعا الحكومة الى "القيام بواجباتها القانونية والاخلاقية تجاه شعبها والعمل على اتخاذ خطوات فاعلة لمنع هذه المؤمرات من الاستمرار باستهداف الاقتصاد العراقي ورزق شعبه".يشار الى ان حقولا للحنطة والشعير في محافظات نينوى وديالى وصلاح الدين وكركوك والنجف كانت قد تعرضت الى حرائق ما تسبب بتلف محاصيل الآف الدونمات.انتهى

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