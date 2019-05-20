لحظة انفجار فندق بالصين – فيديو

2019/05/20 | 10:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رصدت كاميرا مراقبة أحد الشوارع الصينية انفجارا مروعا بأحد الفنادق، ووفقا لما نشره موقع لايف ليك، وقع الانفجار بمنطقة سونجيشا، مقاطعة فوشان، وأظهرت الكاميرات انطلاق الانفجار نحو المارة بالطريق.

أصاب الانفجار رجلا من المارة، لكن إصابته لم تكن خطيرة وتمت معالجتها في الوقت ذاته من قبل الفريق الطبي الذي قدم إلى المكان.

ولم تكشف جهات التحقيق عن سبب الحادث وقالت إنه لا زال قيد التحقيق.

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