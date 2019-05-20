2019/05/20 | 11:00
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. صفحة جديدة - الاعلامي مجيد السامرائي) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: ysESkoxtGog
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. صفحة جديدة - الاعلامي مجيد السامرائي) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. صفحة جديدة - الاعلامي مجيد السامرائي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).