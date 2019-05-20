الأنواء: ارتفاع قليل بدرجات الحرارة الأربعاء المقبل

2019/05/20 | 11:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الاثنين، عن أن طقس البلاد بين الصحو والغائم جزئي خلال اليومين المقبلين مع ارتفاع قليل بدرجات الحرارة يوم الأربعاء القادم.

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