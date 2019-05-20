القبض على منتحل صفة ضابط برتبة رائد شرطة في بغداد

2019/05/20 | 11:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القت القوات الامنية القبض على منتحل صفة ضابط برتبة رائد بوزارة الداخلية في بغداد.

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