الولايات المتحدة تحمل ايران مسؤولية اي هجوم يقع على مصالحها في العراق

2019/05/20 | 11:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حملت الولايات المتحدة ايران مسؤولية اي هجوم يقع على مصالحها في العراق في اعقاب سقوط صاروخ كاتيوشا على مقربة من السفارة الامريكية الليلة الماضية .

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