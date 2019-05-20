الصدر: ضرب الأولاد والبنات والزوجة ذنب ثاني عشر

2019/05/20 | 11:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صنف زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، ضرب الأولاد والبنات والزوجة بأنه الذنب الثاني عشر.

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