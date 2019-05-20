الاسيوي يكلف طاقم تحكيم عراقي لمباراة دياموندز الياباني وغوام الصيني

2019/05/20 | 11:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلفت لجنة الحكام في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم طاقم تحكيم عراقي لقيادة مباراة أوراوا ريد دياموندز الياباني وضيفه بكين غوام الصيني التي ستجري يوم غد الثلاثاء

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