البرلمان يدعو مفوضية الانتخابات والاقليم لاجتماع موسع في القاعة الدستورية

2019/05/20 | 11:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سياسية- كلكامش برس؛ دعا مجلس النواب، الاثنين، المفوضية العليا المستقلة للانتخابات واقليم كردستان الى اجتماع موسع في القاعة الدستورية للمجلس بحضور الاعضاء.وذكر بيان لمكتب النائب الثاني لريس المجلس بشير حداد انه “استقبل رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات معن الهيتاوي وعدد من اعضاء مجلس المفوضين، وجرى بحث سبل تجاوز المشاكل والمعوقات الفنية التي رافقت العملية الانتخابية في عام 2018 ، ومناقشة التعديلات على قانون الانتخابات.

و دعا رئيس واعضاء مجلس المفوضين الى ضرورة عقد اجتماع موسع في القاعة الدستورية بين مفوضية الانتخابات والسادة النواب عن المحافظات وأقليم كردستان وباشراف ورعاية رئاسة المجلس لبحث المشاكل والعراقيل التي تواجه العملية الانتخابية، واطلاع السادة النواب على الاستعدادات الجارية من قبل كافة دوائر المفوضية.

وثمن الحداد جهود المفوضية وحرصها على المضي بالاجراءات الفنية واللوجستية والاستعدادات الجارية للانتخابات القادمة على أن تكون الاجراءات بمستوى التحديات والمشاكل سيما ملف النازحين ونسبة مشاركتهم في المناطق والمحافظات التي تتواجد فيها مخيمات العوائل النازحة.

مؤكدا على استمرار التعاون والتنسيق بين جميع الاطراف والجهات الساندة، بهدف ضمان النزاهة والشفافية في العملية الانتخابية وانجاحها كممارسة ديمقراطية واستحقاق دستوري.

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