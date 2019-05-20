ليفربول يبدأ محادثاته بشأن دي ليخت

2019/05/20 | 11:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة ..قالت تقارير صحفية إن نادي ليفربول الإنجليزي بدأ محادثاته مع نظيره أياكس أمستردام الهولندي، بشأن ضم مدافعه ماتياس دي ليخت، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.وارتبط دي ليخت مؤخرا بالانتقال إلى برشلونة في الصيف المقبل، في ظل اهتمام العديد من الأندية الأوربية بضم النجم الهولندي صاحب الـ19 عاما.ووفقا لما ذكرته هيئة الإذاعة […]

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