2019/05/20 | 11:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..تمكنت مفرزة المفتش العام لوزارة الداخلية الخاصة بعمليات الضبط بالجرم المشهود، الاثنين، من توقيف ضابط تحقيق تابع لمديرية شرطة بغداد بأمر قضائي لتورطه بعمليات ابتزاز لمواطنين والتلاعب بأوراق تحقيقية مقابل المال.وذكر بيان لمكتب المفتش العام تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن “العملية تمت على خلفية ورود معلومات لمكتب المفتش العام من مصادره الخاصة مفادها […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مفتشية الداخلية توقف ضابط بشرطة بغداد بتهمة الابتزاز والتلاعب بأوراق تحقيقية) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مفتشية الداخلية توقف ضابط بشرطة بغداد بتهمة الابتزاز والتلاعب بأوراق تحقيقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).