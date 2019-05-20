المثنى :اعتقال ثلاثة متهمين بتهم ترويج المخدرات

2019/05/20 | 11:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في المثنى، الاثنين، اعتقال ثلاثة متهمين بتهم ترويج المخدرات.

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