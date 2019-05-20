المباشرة برفع سيطرة بوابة الكاظمية الامنية شمال بغداد

2019/05/20 | 11:20

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بغداد اليوم _ بغداد

اعلنت امانة بغداد، الخميس (20 أيار 2019)، عن المباشرة برفع سيطرة بوابة الكاظمية الامنية شمال العا...





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