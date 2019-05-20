2019/05/20 | 11:20

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العراق يؤكد عدم اعتماده على إيران بالدرجة الأساسية بمجال الطاقة

بغداد/...أكد وزير وزير النفط، ثامر الغضبان، الاثنين، عدم اعتماد العراق على إيران بالدرجة الأساسية في مجال الطاقة، لافتا إلى أنه بلد شبه مستقل في ذلك المجال.

وقال الغضبان، على هامش اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج في جدة، إن "العراق لا يعتمد على إيران بالدرجة الأساسية في مجال الطاقة"، مشيرا إلى أن "العراق بلد شبه مستقل في ذلك المجال".

وأعرب الغضبان عن ثقته، بأن "العراق سيوفر الكهرباء بمعدلات أفضل هذا العام وذلك مقارنة بالعام الذي سبقه"، مؤكدا في الوقت ذاته "وجود وفرة كبيرة من المياه".

وأوضح وزير النفط، أنه "لم يحدث أي اضطرابات في جنوب العراق" مشيرا إلى أن "ما حدث مع Exxonmobil هو انسحاب جزئي من حقل غرب القرنة، ونأمل بأن يكون ذلك الانسحاب مؤقتا".

وأشار إلى، أن "العراق منفتح على التعاون مع شركة Exxonmobil الأميركية ومع غيرها من الشركات إن اضطر الأمر لذلك".انتهى1

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