اعتقال متهمين بالارهاب والسرقة وتجارة المخدرات في بغداد

2019/05/20 | 11:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتقلت القوات الأمنية متهمين بالارهاب، والسرقة والتسليب وتجارة المخدرات في بغداد .وذكر بيان لقيادة عمليات بغداد” تم اعتقال متهمين اثنين بالإرهاب في منطقة خان ضاري، غربي بغداد، و اثنين اخرين متهمين بالسرقة واثنين اخرين بعد احباط محاولتهما تسليب عجلة نوع “سايبا” ضمن منطقة ناحية الرشيد جنوبي بغداد”.واضاف ” تم اعتقال متهمين اثنين بالاتجار […]

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