2019/05/20 | 11:22
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد/ خطوة برس أكد مجلس القضاء الأعلى ، اليوم الاثنين، إصدار المحكمة الجنائية المركزية في رئاسة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية حكما بالسجن المؤبد على مدان كان يعمل في الشرطة الاسلامية لتنظيم داعش الإرهابي في نينوى. وقال بيان صادر مجلس القضاء الأعلى تلقت “خطوة برس” نسخة منه إن “المتهم اعترف في التحقيق الابتدائي والقضائي بأنه احد
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المؤبد لمدان بالعمل في الشرطة الإسلامية لداعش) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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