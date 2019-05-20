2019/05/20 | 11:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس أكد مجلس القضاء الأعلى ، اليوم الاثنين، إصدار المحكمة الجنائية المركزية في رئاسة استئناف بغداد الرصافة ‏الاتحادية حكما بالسجن المؤبد على مدان كان يعمل في الشرطة الاسلامية ‏لتنظيم داعش الإرهابي في نينوى.‏ وقال بيان صادر مجلس القضاء الأعلى تلقت “خطوة برس” نسخة منه إن “المتهم اعترف في التحقيق الابتدائي والقضائي بأنه احد

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المؤبد لمدان بالعمل في الشرطة ‏الإسلامية لداعش وكالة خطوة برس.

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