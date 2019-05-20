توقيف ضابط مبتز بالجرم المشهود

2019/05/20 | 11:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- امنية- كلكامش برس؛ تمكنت مفرزة المفتش العام لوزارة الداخلية الخاصة بعمليات الضبط بالجرم المشهود من توقيف ضابط تحقيق تابع لمديرية شرطة بغداد بأمر قضائي لتورطه بعمليات ابتزاز لمواطنين والتلاعب بأوراق تحقيقية مقابل المال.وذكر بيان لمكتب المفتش العام في الوزارة ان ” العملية تمت على خلفية ورود معلومات لمكتب المفتش العام من مصادره الخاصة مفادها […]

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