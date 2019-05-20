الزراعة النيابية تصف حرق الحقول بـ

2019/05/20 | 11:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

العهد نيوز- بغداد

وصفت لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية، اليوم الاثنين، حرق الحقول الزراعية في العراق بـ"مؤامرة خارجية- داخلية لتدمير اقتصاده الذي بدأ بالتعافي شيئا فشيئاً".

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